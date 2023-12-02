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На фасад Кирилівської церкви у Києві повернули відтворені старовинні ікони, які були втрачені понад 100 років тому

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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На фасад Кирилівської церкви у Києві повернули відтворені старовинні ікони, які були втрачені понад 100 років тому

Кирилівська церва / kyivpastfuture.com.ua

Як доводять дослідження, ці ікони були створені і розміщені на північному фасаді наприкінці ХVІІ століття.

У музеї “Кирилівська церква” в Києві презентували ікони Ватопедської Богородиці та Святого Мелетія Антіохійського, нещодавно встановлені на північному фасаді храму.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Національного заповідника “Софія Київська”.

Як доводять дослідження, ці ікони були створені і розміщені на північному фасаді наприкінці ХVІІ ст. На жаль, оригінали не зберігались до нашого часу, їх було втрачено в середині ХІХ століття.

Відтворив старовинні ікони скульптор Олександр Моргацький на основі наукових досліджень / ©
Відтворив старовинні ікони скульптор Олександр Моргацький на основі наукових досліджень

Старовинні реліквії храму вдалося відновити завдяки підтримці меценатів.

Відтворив старовинні ікони скульптор Олександр Моргацький на основі наукових досліджень.

Нагадаємо, до Замку Річарда хочуть приробити мансарду з газоблоку.

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Дата публікації
Перегляди
292
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