На фасад Кирилівської церкви у Києві повернули відтворені старовинні ікони, які були втрачені понад 100 років тому

Як доводять дослідження, ці ікони були створені і розміщені на північному фасаді наприкінці ХVІІ століття.
У музеї “Кирилівська церква” в Києві презентували ікони Ватопедської Богородиці та Святого Мелетія Антіохійського, нещодавно встановлені на північному фасаді храму.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Національного заповідника “Софія Київська”.
Як доводять дослідження, ці ікони були створені і розміщені на північному фасаді наприкінці ХVІІ ст. На жаль, оригінали не зберігались до нашого часу, їх було втрачено в середині ХІХ століття.
Старовинні реліквії храму вдалося відновити завдяки підтримці меценатів.
Відтворив старовинні ікони скульптор Олександр Моргацький на основі наукових досліджень.
Нагадаємо, до Замку Річарда хочуть приробити мансарду з газоблоку.
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