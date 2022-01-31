На дорогах Києва помітили таксі Bentley: скільки коштує задоволення (фото)

Найдорожча пропозиція у Києві - таксі за 2 тисячі гривень.
На дорогах Києва помітили елітний автомобіль Bentley Flying Spur в одній із служб таксі. Викликати таку автівку коштуватиме мінімум 900 гривень.
Відповідне фото опублікував колишній очільник Дніпропетровської облради Гліб Пригунов у Facebook.
"Важке життя київських багатіїв - змушені "таксувати"... Який тариф зможе "окупити" Майбах та Бентлі?", - написав він.
Зазначимо, що вартість такого уживаного авто стартує від 50 тисяч доларів. Згідно із розцінками у Мережі, скористатися преміальним таксі Bentley Flying Spur коштуватиме від 900 гривень за годину.
Найдорожча пропозиція у Києві - це таксі Mercedes-Maybach. Година у цій автівці коштуватиме 2 000 гривень.
Нагадаємо, що у США поїздка на таксі в півтора кілометра стала жінці в 10 тисяч доларів. Поїздка тривала лише 11 хвилин.
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