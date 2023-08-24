На Донеччині у бою трагічно загинув депутат Київради Сергій Ільницький

Сергій Ільницький брав участь у звільненні Херсонщини та обороні Бахмута.
У боях за Україну на Донеччині 22 серпня трагічно загинув депутат Київської міської ради, перший заступник командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ої ОМБр, полковник Сергій Ільницький (позивний "Сокіл").
Про це повідомляє пресслужба Київради.
Сергій Ільницький від самого початку бойових дій перебував на фронті. Ветеран Збройних Сил України, учасник АТО, полковник у відставці, який пішов служити на фронт добровольцем. Герой захищав нашу свободу та незалежність від ворогів. Він брав участь у звільненні Херсонщини та обороні Бахмута.
"Київський міський голова Віталій Кличко, депутатський корпус Київської міської ради висловлюють щирі співчуття родині та побратимам загиблого Героя", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на фронті загинув відомий український актор Олексій Хільський.
Читайте також: