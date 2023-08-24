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На Донеччині у бою трагічно загинув депутат Київради Сергій Ільницький

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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На Донеччині у бою трагічно загинув депутат Київради Сергій Ільницький

Сергій Ільницький - заступник Дмитра Яроша та депутат Київради / Фото: із соцмереж

Сергій Ільницький брав участь у звільненні Херсонщини та обороні Бахмута.

У боях за Україну на Донеччині 22 серпня трагічно загинув депутат Київської міської ради, перший заступник командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ої ОМБр, полковник Сергій Ільницький (позивний "Сокіл").

Про це повідомляє пресслужба Київради.

Сергій Ільницький від самого початку бойових дій перебував на фронті. Ветеран Збройних Сил України, учасник АТО, полковник у відставці, який пішов служити на фронт добровольцем. Герой захищав нашу свободу та незалежність від ворогів. Він брав участь у звільненні Херсонщини та обороні Бахмута.

"Київський міський голова Віталій Кличко, депутатський корпус Київської міської ради висловлюють щирі співчуття родині та побратимам загиблого Героя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на фронті загинув відомий український актор Олексій Хільський

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Перегляди
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