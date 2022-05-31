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"На Донбасі відбувається вирішальна битва": пані посол США відвідала аеропорт у Гостомелі

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"На Донбасі відбувається вирішальна битва": пані посол США відвідала аеропорт у Гостомелі

Фото: Посольство США в Україні/Twitter

Пані посол США Бріджит Брінк відвідала аеропорт у Гостомелі під Києвом.

Вона зазначила, що саме тут українські захисники перемогли російських окупантів в одній із найважливіших битв за Київ

Про це Бріджит Брінк написала у Тwitter. 

"Під час моєї першої поїздки за межі Києва я відвідала аеродром Гостомель, де билися українські воїни і перемогли в одній із перших важливих битв у війні. Мої думки - разом з Донбасом, де зараз відбувається вирішальна битва", - написала Бріджит Брінк. 

Нагадаємо, міністри внутрішніх справ Польщі, Литви, Латвії та Естонії на власні очі побачили злочини окупантів в Ірпені та в Гостомелі. Очільники відомств країн Балтії і Польщі запевнили українську сторону, що допоможуть відновити поліцейські та рятувальні установи, 300 з яких нині частково або повністю зруйновані. 

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