"На Донбасі відбувається вирішальна битва": пані посол США відвідала аеропорт у Гостомелі

Пані посол США Бріджит Брінк відвідала аеропорт у Гостомелі під Києвом.
Вона зазначила, що саме тут українські захисники перемогли російських окупантів в одній із найважливіших битв за Київ.
Про це Бріджит Брінк написала у Тwitter.
"Під час моєї першої поїздки за межі Києва я відвідала аеродром Гостомель, де билися українські воїни і перемогли в одній із перших важливих битв у війні. Мої думки - разом з Донбасом, де зараз відбувається вирішальна битва", - написала Бріджит Брінк.
Під час моєї першої поїздки за межі Києва я відвідала аеродром Гостомель, де билися українські воїни, і перемогли в одній із перших важливих битв у війні. Мої думки - разом з Донбасом, де зараз відбувається вирішальна битва. pic.twitter.com/bnwaQLkRyZ— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 31, 2022
Нагадаємо, міністри внутрішніх справ Польщі, Литви, Латвії та Естонії на власні очі побачили злочини окупантів в Ірпені та в Гостомелі. Очільники відомств країн Балтії і Польщі запевнили українську сторону, що допоможуть відновити поліцейські та рятувальні установи, 300 з яких нині частково або повністю зруйновані.
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