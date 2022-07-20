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На Дніпропетровщині чоловік жорстоко побив жінку, пограбував її та втік до Київської області

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На Дніпропетровщині чоловік жорстоко побив жінку, пограбував її та втік до Київської області

Фото: pixabay.com

На Дніпропетровщині чоловік жорстоко побив літню жінку, викрав її речі та скривався від правоохоронців у Київський області.

У Дніпропетровській області чоловік вийняв кімнату у літньої жінки, побив її, пограбував та втік до Київської області. Поліція затримала нападника та відправила його під суд.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, інцидент трапився у Павлограді - там 31-річний чоловік, який вже був засуджений, вийняв у 70-річної жінки кімнату. Якоїсь миті між громадянином та власницею квартири виникла сварка. 

Чоловік напав на жінку, жорстоко її побив, пограбував та втік з місця злочину. Згодом його розшукали у Київській області, де він переховувався від правоохоронців.  

“За даним фактом слідчим за узгодженням з окружної прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (“Грабіж”) КК України. 1 червня чоловіка оголошено у державний розшук. 18 липня поліцейські карного розшуку Павлоградського районного відділу поліції спільно з колегами з Київської області затримали нападника. 19 липня Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, - розповіли в Нацполіції області.

Нагадаємо, що правоохоронці перевіряють людей на Донеччині, які відмовляються від евакуації.

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