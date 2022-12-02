На діячив Московського патріархату УПЦ наклали санкції: повний перелік осіб

РНБО запровадило персональні санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври митрополита Павла Лебідя та колишнього народного депутата Вадима Новінського.
Рада національної безпеки запровадила персональні санкції відносно 10 фізичних осіб, які мають відношення до релігійних організацій.
Про це повідомили в пресслужбі президента України.
Як стало відомо, в санкційний перелік увійшли 10 громадян України. Проти них застосували персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.
Зокрема, санкції наклали на:
- Вадима Новинського - клірика Української православної церкви.
- Петра Лебідя - намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ, митрополита Вишгородський та Чорнобильський Павел.
- Ростислава Швеця - так званого "митрополита Сімферопольського і Кримсько Руської православної церкви".
- Костянтина Чернишова - "єпископа Бахчисарайського, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви".
- Олександра Овсяннікова - "єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви, керуючий Джанкойською єпархією".
- Олександра Таранова - "архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви".
- Олега Іванова - митрополит Ізюмський і Куп'янський Української православної церкви.
- Олексія Маслєннікова - єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви.
- В'ячеслава Опанасенко - "єпископ Коктебельський Руської православної церкви, вікарій Феодосійської єпархії".
- Володимира Удовенко - керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви, митрополит Платон.
Санкції накладаються на активи та торговельні операції. Крім того, під обмеженням - виведення капіталів за межі України, обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.
Нагадаємо, що "Свято-Успенську Києво-Печерську лавру" зареєстровано як монастир у складі ПЦУ.
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