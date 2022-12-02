На діячив Московського патріархату УПЦ наклали санкції: повний перелік осіб

РНБО запровадило персональні санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври митрополита Павла Лебідя та колишнього народного депутата Вадима Новінського.

Рада національної безпеки запровадила персональні санкції відносно 10 фізичних осіб, які мають відношення до релігійних організацій.

Про це повідомили в пресслужбі президента України.

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Як стало відомо, в санкційний перелік увійшли 10 громадян України. Проти них застосували персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

Зокрема, санкції наклали на:

Вадима Новинського - клірика Української православної церкви.

Петра Лебідя - намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ, митрополита Вишгородський та Чорнобильський Павел.

Ростислава Швеця - так званого "митрополита Сімферопольського і Кримсько Руської православної церкви".

Костянтина Чернишова - "єпископа Бахчисарайського, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви".

Олександра Овсяннікова - "єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви, керуючий Джанкойською єпархією".

Олександра Таранова - "архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви".

Олега Іванова - митрополит Ізюмський і Куп'янський Української православної церкви.

Олексія Маслєннікова - єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви.

В'ячеслава Опанасенко - "єпископ Коктебельський Руської православної церкви, вікарій Феодосійської єпархії".

Володимира Удовенко - керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви, митрополит Платон.

Санкції накладаються на активи та торговельні операції. Крім того, під обмеженням - виведення капіталів за межі України, обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Нагадаємо, що "Свято-Успенську Києво-Печерську лавру" зареєстровано як монастир у складі ПЦУ.

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