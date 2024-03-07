На дитячому майданчику у Києві знайшли мертвого чоловіка: що сталося

У Києві на дитячому майданчику помітили тіло мертвого чоловіка. Подія трапилася сьогодні, 7 березня, зранку в Оболонському районі столиці.

Подробиці сайту ТСН.ua повідомили у поліції Києва.

Страшну знахідку виявили у дворі на вулиці Героїв Дніпра місцеві мешканці та повідомили до поліції.

У Києві на Оболоні виявили тіло мертвого чоловіка на майданчику, де граються діти Фото: ТГ-канал Життя, Оболнь, Київ

На фото, яке опублікували у Мережі видно дитячу пісочницю, карусель та лавку, біля якої лежить тіло та стоять правоохоронці.

Як повідомили ТСН.ua у поліції Києва, чоловік помер раптово.

"Попередньо встановлено, що чоловіку 1966 року народження стало зле і він раптово помер. Причина смерті буде встановлена після проведення експертизи", - розповіли нам у поліції Києва.

Нагадаємо, 24 березня в Оболонському районі столиці у приватний будинок влучив ворожий снаряд, внаслідок чого спалахнула пожежа.

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