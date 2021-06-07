На Чоколівському бульварі у Києві майже на два місяці обмежать рух

На всій довжині бульвару у напрямку Севастопольської площі оновлюватимуть покриття.

У Києві із 7 червня до 25 липня на Чоколівському бульварі частково обмежать рух.

На бульварі розпочинається масштабний середній ремонт. Покриття оновлюватимуть на всій довжині Чоколівському бульвару у напрямку Севастопольської площі.

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Про це повідомляють у "Київавтодорі".

Окрім заміни асфальтового покриття, на магістралі заплановано ремонт бордюрів, зливоприймачів і оглядових колодязів.

"Під час ремонту рух буде частково обмежено. КК "Київавтодор" перепрошує за незручності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від 2 червня орієнтовно до 15 серпня рух трамваїв маршрутів №1 та №3 закрився у зв’язку із капітальним ремонтом шляхопроводу на перетині вул. Борщагівської та вул. Вадима Гетьмана.

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