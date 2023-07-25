На центральному пляжі Білої Церкви стався черговий конфлікт через російську музику: деталі від поліції

На Київщині на центральному пляжі Білої Церкви стався черговий конфлікт через російську музику.

Про це повідомляє поліція Київщини.

"Сутичка виникла між відпочивальниками на узбережжі річки Рось. Заявниця зробила зауваження чоловіку через те, що він гучно слухав музику окупанта. У відповідь чоловік стверджував, що не вбачає у своїх діях порушення та поїхав. Всі ці події, які трапились 23 липня ввечері, дівчина зафіксувала та передала правоохоронцям", - йдеться у повідомленні.

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Оперативники встановили особу порушника. Патрульні зупинили водія на автодорозі Київ-Одеса, а саме в Чабанах. Чоловік зрозумів, що скоїв правопорушення та попросив вибачення перед громадою.

Співробітники Білоцерківського управління поліції Київщини склали відповідні адміністративні матеріали.

Ретранслював музику окупанта: Правоохоронці Київщини притягнули до відповідальності правопорушника Сутичка виникла між відпочивальниками на узбережжі річки Рось, де житель Дніпра через колонки гучно увімкнув музику агресора. Заявниця зробила зауваження чоловіку та попросила вимкнути її. Дану подію дівчина зафіксувала та передала правоохоронцям. Оперативники встановили особу порушника. Патрульні зупинили водія на автодорозі Київ-Одеса, а саме в Чабанах. Чоловік зрозумів, що скоїв правопорушення та попросив вибачення перед громадою. Поліцейські Київщини склали на правопорушника відповідні адміністративні матеріали та притягнули до відповідальності. #поліція #поліціяКиївщини МВС України Погляд Київщина - інформаційна агенція УНІАН Моя Київщина УНН. Українські Національні Новини КиївВлада - Новини Києва і області Обозреватель Опубліковано Поліція Київської області Вівторок, 25 липня 2023 р.

Нагадаємо, це вже не перший конфлікт у Білій Церкві. Так, 21 липня сталася масова бійка через російську музику, яку біля житлових багатоповерхівок на всю гучність увімкнув водій автомобіля Mercedes. Потім між мешканцями будинків та порушниками зав'язалася нещадна бійка, після якої декілька людей звернулися за медичною допомогою.

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