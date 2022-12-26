На бульварі Перова в Києві масштабна пожежа: що загорілось

В Києві спалахнула масштабна пожежа на бульварі Перова, недалеко від авторинку. Очевидці пишуть, що над будівлею піднявся стовп чорного диму.

Як розповіли ТСН.ua в ДСНС Києва, пожежа попередньо спалахнула на станції технічного обслуговування.

"Пожежа виникла на другому поверсі будівлі. Попередньо - це СТО. Площа пожежі - 50 квадратних метрів. Полум’я вже локалізовано. Пожежі присвоєно 1 ранг складності", - розповіли нам ДСНС Києва.

Жертв та постраждалих немає. На місці працюють рятувальники. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні ограни.

Скриншот/ Відео з відкритих джерел

Нагадаємо, у Києві вранці 26 грудня спалахнула пожежа в квартирі житлової 10-поверхівки. У результаті загинув чоловік. Подія сталася в Шевченківському районі, на вулиці Юрія Іллєнка.

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