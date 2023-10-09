На будівництві в Києві впав кран: рух транспорту перекрито

У Києві унаслідок падіння будівельного крану перекрито рух транспорту на Оболоні. На опублікованих у соціальних мережах фото видно, що гусеничний кран перевернувся на бік, а його стріла перегородила вулицю.

У комунальному підприємстві "Київпастранс" повідомляють, що змінено рух тролейбусів №44, №32 та автобусів №41, 41Д, 99 через падіння будівельного крана на проїзну частину та на контактну мережу по вул. Полярна- вул. Героїв Дніпра.

Рух тролейбусів №44 маршрутом тролейбусів №24.

Рух тролейбусів №32 заблоковано.

Рух автобусів №41, 41Д, 99 організовано: вул. Полярна - вул. Богатирська - вул. Лук'яненка - вул. Зої Гайдай , далі-за власною схемою.

У поліції Києва сайту ТСН.ua повідомили, що у наслідок надзвичайної події ніхто з людей не постраждав.

"Минулося без потерпілих", - повідомили у поліції Києва. Причини падіння крану встановлюватимуть фахівці.

У Києві впав будівельний кран

Нагадаємо, у Києві хлопець видерся на будівельний кран, повисів на ньому і впав.

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