На Будинку профспілок повісили банер з ексрегіоналом Мураєвим

Хто вивісив банер - не відомо.
У Києві на Будинку профспілок на Майдані Незалежності з'явився великий банер із зображенням ексдепутата "Партії регіонів" Євгена Мураєва.
Фото опублікувало видання Радіо Свобода.
На банері знак телеканалу "НАШ", власником якого є Мураєв. А також напис "Тут наша земля" на тлі карти України. Далі: "7 листопада обговоримо з вами нову формулу країни"
Хто і з якою метою розмістив банер – наразі невідомо.
У соцмережах вже обурюються появі банера на Будинку профспілок, де загинули люди.
З Києвом там все норм, якщо у них Мураєв свої плакатики розвішує? Де Віталія з його "са мной не дагаваривались я ничо не знаю".#укртві pic.twitter.com/2M7wMu1fM2— Навиворіт (@grant270817) September 3, 2021
Було б не погано якби цей банер був лише фоном. А сам пан Мураєв висів на передньому фоні цього банеру.— Невідомий красень (@Andriy_Bayata) September 3, 2021
Ну знаєте.... Петля, шия і розгойдування по вітру.
Слід зауважити, що Євген Мураєв - колишній нардеп від "Партії регіонів" і "Опоблока", а також та власником каналу НАШ. Медіа відоме, зокрема тим, що в його ефірі у грудні 2020-го транслювали пресконференцію президента Росії Володимира Путіна. Канал також штрафували через інтерв'ю з главою Кабміну часів Януковича - Миколою Азаровим.
Нагадаємо, в Будинку профспілок взимку 2013-2014 мешкали учасники Революції Гідності. У лютому 2019-го його штурмували спецпризначенці. Після цього в будівлі почалася пожежа і значна частина приміщення вигоріла. Загинули люди.