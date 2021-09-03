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На Будинку профспілок повісили банер з ексрегіоналом Мураєвим

На Будинку профспілок повісили банер з ексрегіоналом Мураєвим

УНІАН

Хто вивісив банер - не відомо.

У Києві на Будинку профспілок на Майдані Незалежності з'явився великий банер із зображенням ексдепутата "Партії регіонів" Євгена Мураєва. 

Фото опублікувало видання Радіо Свобода. 

На банері знак телеканалу "НАШ", власником якого є Мураєв. А також напис "Тут наша земля" на тлі карти України. Далі: "7 листопада обговоримо з вами нову формулу країни"

Хто і з якою метою розмістив банер – наразі невідомо.

У соцмережах вже обурюються появі банера на Будинку профспілок, де загинули люди. 

Слід зауважити, що Євген Мураєв - колишній нардеп від "Партії регіонів" і "Опоблока", а також та власником каналу НАШ. Медіа відоме, зокрема тим, що в його ефірі у грудні 2020-го транслювали пресконференцію президента Росії Володимира Путіна. Канал також штрафували через інтерв'ю з главою Кабміну часів Януковича - Миколою Азаровим. 

Нагадаємо, в Будинку профспілок взимку 2013-2014 мешкали учасники Революції Гідності. У лютому 2019-го його штурмували спецпризначенці. Після цього в будівлі почалася пожежа і значна частина приміщення вигоріла. Загинули люди.

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