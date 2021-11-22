Під Києвом легковик влетів у вантажівку і загорівся: рух ускладнено (фото та відео)

Під Києвом легковик влетів у вантажівку і загорівся: рух ускладнено (фото та відео)

Рух ускладнено у напрямку міста Борисполя.

Під Києвом легковий автомобіль Ford на швидкості не впорався з керуванням та влетів у бензовоз. ДТП сталося вранці 22 листопада на Бориспільському шосе.

Про це повідомляють пресслужба патрульної поліції Києва та Telegram-канал dtp.kiev.ua.

За попередньою інформацією, після зіткнення у легковика спалахнув моторний відсік. Свідки аварії витягли з машини двох постраждалих та загасили вогонь до приїзду рятувальників. Водія та пасажира госпіталізували до лікарні у важкому стані.

На місці ДТП працюють правоохоронці. Рух на трасі біля села Проліски тимчасово ускладнений.

Машина загорелась после столкновения / t.me/dtpkievua

Через ДТП ускладнено рух на трасі у напрямку Борисполя / Google Maps

Нагадаємо, що п’яний водій Dacia Logan спровокував аварію на вул. Березняківській у Києві. Його машина вискочила з прилеглої вулиці і протаранила Volkswagen.

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