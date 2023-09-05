На блокпосту у Київській області затримали п'яного перевізника зброї: відео

У ході огляду в 45-річного водія вилучили п'ять гранат і патрони калібру 5,45 мм.

На блокпосту у Переяславі Київській області працівники групи реагування патрульної поліції затримали перевізника зброї. Водій керував автівкою у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"В ході огляду у 45-річного правопорушника вилучили два корпуси ручних уламкових оборонних гранат типу Ф-1 та три ручних уламкових наступальних гранати іноземного виробництва типу М-67, а також патрони калібру 5,45 мм", - зазначив Нєбитов.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Бориспільського управління та вибухотехніки поліції Київщини.

За фактом незаконного поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами слідчі повідомили про підозру зловмиснику (ч. 1 ст. 263 ККУ).

За скоєне перевізнику зброї загрожує до семи років позбавлення волі.

5 гранат і патрони: Поліція Київщини повідомила про підозру підпільному перевізнику зброї У Переяславі на блокпосту працівники групи реагування патрульної поліції зупинили водія, який керував автівкою у стані алкогольного сп'яніння та не мав права керування транспортним засобом. "В ході огляду у 45-річного правопорушника вилучили два корпуси ручних уламкових оборонних гранат типу Ф-1 та три ручних уламкових наступальних гранати іноземного виробництва типу М-67, а також патрони калібру 5,45 мм", - зазначив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов. На місці події працювали слідчо-оперативна група Бориспільського управління та вибухотехніки поліції Київщини. За фактом незаконного поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами слідчі повідомили про підозру зловмиснику [ч. 1 ст. 263 ККУ]. За скоєне зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі. Крім того, поліцейські склали на правопорушника адміністративні матеріали [ч. 1 ст. 130, ч. 2 ст. 126 КУпАП]. Дізнавайтесь про оперативні та достовірні новини Київщини також на нашому Telegram-каналі https://t.me/policekyivregion . #поліція #поліціяКиївщини МВС України УНІАН Погляд Київщина - інформаційна агенція Телеканал "Прямий" Факти тижня Моя Київщина Погляд Київщина LIVE Телеканал "Прямий" Погляд Київщина - інформаційна агенція СТБ Телеканал ICTV УНН. Українські Національні Новини Моя Київщина КиївВлада - Новини Києва і області Факти тижня Обозреватель Телеканал ICTV УНІАН Суспільне Новини Опубліковано Поліція Київської області Вівторок, 5 вересня 2023 р.

Нагадаємо,у Києві водій напідпитку перевозив дитину на передньому сидінні авто. Прилад Драгер показав результат, що перевищує норму в 11 разів — 2,24 проміле.

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