На блокпосту під Києвом авто збило на смерть військового: нові деталі від поліції

Водія затримано, буде вирішуватися питання щодо повідомлення йому про підозру.

Водій, який скоїв смертельний наїзд на військового на в'їзді до Києва, рухався в комендантську годину. Він не мав перепустки.

Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця відділу комунікації ГУНП України Юлія Гірдвіліс у неділю, 22 жовтня.

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"За нашою інформацією, ця подія сталася близько 00:30, тобто водій уже рухався саме півгодини, як розпочалася комендантська година. Наскільки ми розуміємо, він намагався встигнути до 00:00 заїхати до Києва, це на жаль не вдалося. Поспішав в умовах туману, і маємо на жаль такі трагічні наслідки. Немає такої інформації, що він мав перепустку. Це цивільна особа", - прокоментувала вона.

Речниця зазначила, що водія затримано. Наразі буде вирішуватися питання щодо повідомлення про підозру та в подальшому обрання запобіжного заходу.

За даними столичної поліції, в аварії більше ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вночі 22 жовтня на блокпості під Києвом авто збило військового, він загинув на місці.

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