На "Берестейській" у Києві розбили колону російської техніки, зокрема і танк

На "Берестейській" у Києві розбили колону російської техніки, зокрема і танк

Окупанти хотіли захопити військову частину.

Цієї ночі українські військові відбили атаку російських окупантів на військову частину біля станції метро "Берестейська" на проспекті Перемоги в Києві. Також там була розбита колона російської техніки.

"На метро "Берестейська" 101-ю бригадою знищено колону: 2 легковики, 2 вантажівки з бк, танк. Все спокійно, всіх поклали", - ідеться в повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.

Тим часом станцію метро "Політехнічний університет", що розташована також на проспекті Перемоги ближче до центру столиці, закрили на гермозасови зсередини. Причина - вуличні бої.