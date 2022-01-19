На базі Центру інноваційних медичних технологій НАН України реконструйовано патологоанатомічне відділення, аналогів якому в країні немає

Розвиток та удосконалення патологоанатомічної служби в Україні питання нагальне і неминуче в опції сьогодення. Насправді, чи може бути патологоанатомічне відділення сучасним та інноваційним? - Так!

Завдяки українській будівельній компанії БК КБР та консорціуму NESTRA в Києві працює найсучасніше патологоанатомічне відділення на базі «Центру інноваційних медичних технологій НАН України», аналогів якому в країні немає.

«Наша компанія завжди працює на результат. Патологоанатомічне відділення це – складний виклик у ремонтних роботах, хотілось зробити його – патологоанатомічною службою майбутнього – сучасною і енергоефективною. Впевнений, що нам це вдалось», – зазначив Дмитро Нестерук, директор БК КБР та консорціуму NESTRA.

Сам медичний персонал Центру інноваційних медичних технологій НАН України характеризує капітальну реконструкцію патологоанатомічного відділення ефективною та на високому рівні, тим більше, що це завжди найскладніший об’єкт у лікарнях, який потребує спеціального ремонту та відповідного оснащення. У приміщенні, зокрема, встановлено металеві стіни, сучасні холодильники, витяжки і відповідна система кондиціювання. Тож таке патологоанатомічне відділення стало першим в Україні.

Особливо цінним є те, що на сьогодні значно підвищилась ефективність діяльності патологоанатомічного відділення. Відтепер у відділенні працює модернізована і оснащена всім необхідним ритуальна зала, зроблено сучасний коридор для відвідувачів, а це є проявом турботи й поваги до родичів пацієнтів у таких важливих державних медичних установах, як «Центру інноваційних медичних технологій НАН України».

Приміщення нової функції (патологоанатомічне відділення) розміщено максимально автономно із забезпеченням мінімальних перетинів шляхів з існуючими шляхами персоналу, відвідувачів та хворих. Воно розташоване таким чином, що з вікон палат (коридори, с/в і т.д.) не проглядаються ритуальні процеси ПАВ, що передбачено у чинних нормативних документах.

Окрім виконаного ремонту у патологоанатомічному відділенні, БК КБР та NESTRA у 2021 році закінчили усі колосальні ремонтні роботи у «Центрі інноваційних медичних технологій НАН України».

БК КБР та консорціум NESTRA вже 7 років існує на ринку України. За цей період компанія здала понад 100 об’єктів та завоювала зразкову репутацію серед будівельних компаній. Всі кейси ремонтних робіт і весь спектр послуг, які можна замовити у концерні NESTRA, дивіться на сайті: http://nestra.ua/