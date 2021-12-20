На аварійному мосту Патона у Києві висадять ялівцю майже на 500 тисяч гривень (фото)

На аварійному мосту Патона у Києві висадять ялівцю майже на 500 тисяч гривень (фото)

Міст Патона, який планують озеленити, розвалюється на очах.

У Києві транспортну розв'язку аварійного мосту Патона озеленять за допомогою 487 кущів ялівцю на суму майже 500 тисяч гривень.

Відповідний тендер 15 грудня провело комунальне підприємство "Київзеленбуд" на Prozorro.

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У замовленні зазначено, що на мосту Патона мають висадити 439 кущів козацького ялівцю та 48 кущів блакитного скального ялівцю. Рослини з'являться там до 24 грудня 2021 року.

Переможцем тендеру стало комунальне підприємство із утримання зелених насаджень Печерського району Києва. Воно виконає роботи за 477 863 гривні.

tvoysad.ua

Нагадаємо, що столичний міст Патона розвалюється на очах. У Мережі з’явилося відео, як з переправи у річку летить каміння та шматки бетону. Водночас автомобілі продовжують рух.

Враховуючи аварійний стан споруди, від 2020 року обмежено в’їзд на міст будь-якого транспорту, навантаження на вісь якого перевищує 6 тонн, а також обмежено рух крайніми правими смугами в обидвох напрямках. Усе це зроблено для зменшення навантаження на споруду.

hplants.com.ua

Зараз триває процедура закупівель щодо розробки проєктно-кошторисної документації із реставрації з пристосуванням мосту Патона. Після визначення переможця розпочнуться роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Новини Києва: міст Патона розвалюється на очах

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