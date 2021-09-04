На Арсенальній площі у Києві відновили фонтан, у який провалилася вантажівка

На Арсенальній площі у Києві відновили фонтан, у який провалилася вантажівка

Із ями машину довелося витягати автокраном.

Фонтан на Арсенальній площі у Києві, який 2 вересня зруйнувала вантажівка, відновили.

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Про це 4 вересня у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Фахівці вже відновили і сьогодні (ред. - 4 вересня) протестували фонтан на Арсенальній площі. Приходьте ввечері, водограй працюватиме і підсвічуватиметься", - написав він та нагадав, що оновлена Арсенальна площа - це пішохідна зона.

Нагадаємо, у Києві вантажівка зруйнувала щойно відремонтовану Арсенальну площу. Під власною вагою вона пішла просто під землю. Як тоді повідомив мер столиці Віталій Кличко, водій зранку привіз бутильовану воду в одну з установ, що розташована у відреставрованому приміщенні. І мав зупинитися біля воріт та занести її. Але вирішив не напружуватися і під'їхати ближче… В результаті — пошкоджене покриття, облаштоване на фонтані.

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