Мер Києва Кличко пішов у відпустку на тиждень: названо причину

Відпустку міський голова погодив з президентом України.
Мер столиці Віталій Кличко пішов у відпустку. Відсутній він буде протягом п'яти днів.
Про це пише видання APnews.
Так, у відпустку міський голова пішов з 22 листопада. Продовжиться він по 26 число.
"Відбуваю у відпустку без збереження заробітної плати тривалістю п'ять календарних днів з 22 по 26 листопада 2021 року за сімейними обставинами", — йдеться у розпорядженні Київського міського голови.
За інформацією видання, відпустку Кличко міг взяти для того, щоб відсвяткувати день народження доньки Єлизавети-Вікторії, якій 24 листопада виповниться 19 років. У дівчини американське громадянство.
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