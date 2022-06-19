МВС: у червні затримали майже 30 диверсантів, 11 із них - у Києві

Правоохоронці продовжують виявляти диверсантів на території України.
У червні в Україні вже затримали майже 30 диверсантів, із яких 11 – в Києві.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
"Уже затримано близько 100 ДРГ по всій території України. За червень в Україні силами поліцейських затримано майже 30 диверсантів, із них 11 було - в Києві. Небезпека нікуди не зникає, ДРГ існують серед нас, працюючи на ворога", - заявив він.
Також, за його словами, нещодавно в Сумській області поліцейські затримали місцевого мешканця, якій фарбою на дверях та вікнах свого помешкання намалював пропагандистські символи Z та V, та ще й виправдовував дії російського агресора.
Нагадаємо, в Одеській області надалі існує загроза проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп із Чорного моря через гирло Дунаю.
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