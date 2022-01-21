"Можна й перечепитися": у Києві на мосту Метро провалюється шмат плити (відео)

"Можна й перечепитися": у Києві на мосту Метро провалюється шмат плити (відео)

Пішоходам радять бути обережними.

У Києві на мосту Метро під ногами пішоходів буквально зникає земля.

Шмат плити на мостовому тротуарі просто гуляє. Тож варто бути дуже обережними.

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Про це повідомив "Київ Оперативний".

"Пробігав учора через міст Метро, як з-під ніг буквально зникла земля. Шмат плити на мостовому тротуарі просто гуляє… Будьте обережні і вітання місцевій владі", - йдеться у дописі.

У Києві на мосту Метро провалюється шмат плити

Нагадаємо, мости Києва перебувають в аварійному стані. Про це свідчать результати перевірок, які проводили інженери після часткового руйнування Шулявського шляхопроводу. Про це у програмі розповів мер столиці Віталій Кличко. Він наголосив, що кожного дня молиться за те, щоб на мостах Києва не сталося аварійних ситуацій.

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