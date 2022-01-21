"Можна й перечепитися": у Києві на мосту Метро провалюється шмат плити (відео)

Пішоходам радять бути обережними.
У Києві на мосту Метро під ногами пішоходів буквально зникає земля.
Шмат плити на мостовому тротуарі просто гуляє. Тож варто бути дуже обережними.
Про це повідомив "Київ Оперативний".
"Пробігав учора через міст Метро, як з-під ніг буквально зникла земля. Шмат плити на мостовому тротуарі просто гуляє… Будьте обережні і вітання місцевій владі", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, мости Києва перебувають в аварійному стані. Про це свідчать результати перевірок, які проводили інженери після часткового руйнування Шулявського шляхопроводу. Про це у програмі розповів мер столиці Віталій Кличко. Він наголосив, що кожного дня молиться за те, щоб на мостах Києва не сталося аварійних ситуацій.
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