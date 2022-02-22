Можна відстежувати армію РФ на кордоні: програмісти з Києва створили інтерактивну карту

Можна відстежувати армію РФ на кордоні: програмісти з Києва створили інтерактивну карту

У Мережі публікують повний історичний архів пересувань військової техніки РФ.

Команда програмістів - волонтерів із Києва створила інтерактивну карту, де можна відстежувати присутність і переміщення російської армії біля кордону України.

Автори проєкту Kordon.io своїх імен не розкривають, лише пишуть про свою систему моніторингу у Twitter.

"Наша мета - покращити якість та оперативність інформації, що може допомогти збройним силам та зменшити потік дезінформації", - повідомили спеціалісти.

На своїй сторінці вони також публікують повний історичний архів пересувань військової техніки у всіх відомих їм локаціях.

"Ми не публікуємо внутрішню розвідну інформацію, вісвітлюючи лише ті локації, які є публічно відомі на сьогоднішній день", - підкреслюють розробники.

kordon.io

Вони пояснили, що використовують дані супутникових радарів, щоб не залежати від погодних умов, і зможуть допомогти відновити хронологію у випадку військових провокацій за участі скупчень військової техніки.

Автори додали, що супутникові знімки - це не завжди просто, особливо коли справа стосується радарних даних. Наразі вони шукають волонтерів, які візьмуться коментувати отримані дані для запобігання дезінформації серед населення.

Нагадаємо, що жителі тимчасово окупованого Донецька повідомили про те, що бачили велику колону танків і бронетехніки. Вона нібито рухалася у пувнічно-західному напрямку, до лінії зіткнення, за кілька годин після виступу президента Росії Володимира Путіна про визнання "Л/ДНР".

kordon.io

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