Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

"Можна купити ікру!": українців розлютили космічні ціни на овочі (фото)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Можна купити ікру!": українців розлютили космічні ціни на овочі (фото)

Інна Герасименко у Facebook

Ціни на огірки стартують від 119 грн.

Українців розлютили космічні ціни на овочі у популярних супермаркетах. Огірки продають по 139 грн за кілограм, а помідори по 100 та навіть 349 грн.

Цінники показали у Мережі мешканці Дніпра та Києва.

Судячи із фото, звичайні великі помідори можна купити за 89,99 грн, коктейльні - 99,99 грн, черрі - 349,60 грн

Ціни на огірки стартують від 119 грн, у іншому магазині - 139 грн за кілограм.

"Почекаємо літнього врожаю", "Скоро взагалі нічого брати не будемо", "Напевно, із Антарктиди поставили", "Якби в них ще був смак огірків", "От і ламай голову тепер: чи ікри червоної купити, чи огірків", - написали українці в коментарях.

Нагадаємо, що хліб знову підскочив у ціні. Як свідчать дані на порталі Міністерства фінансів, за місяць його вартість у магазинах зросла на понад дві гривні.

"Райончик" у Facebook
Galyna Ostapovets у Facebook / ©
Galyna Ostapovets у Facebook
Інна Герасименко у Facebook / ©
Інна Герасименко у Facebook
Galyna Ostapovets у Facebook / ©
Galyna Ostapovets у Facebook
Galyna Ostapovets у Facebook / ©
Galyna Ostapovets у Facebook
©
©
©
©
©

Наскільки здорожчали овочі – Економічні новини

Наскільки здорожчали овочі – Економічні новини

Читайте також:

Наступна публікація