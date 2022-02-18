"Можна купити ікру!": українців розлютили космічні ціни на овочі (фото)

Ціни на огірки стартують від 119 грн.

Українців розлютили космічні ціни на овочі у популярних супермаркетах. Огірки продають по 139 грн за кілограм, а помідори по 100 та навіть 349 грн.

Цінники показали у Мережі мешканці Дніпра та Києва.

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Судячи із фото, звичайні великі помідори можна купити за 89,99 грн, коктейльні - 99,99 грн, черрі - 349,60 грн.

Ціни на огірки стартують від 119 грн, у іншому магазині - 139 грн за кілограм.

"Почекаємо літнього врожаю", "Скоро взагалі нічого брати не будемо", "Напевно, із Антарктиди поставили", "Якби в них ще був смак огірків", "От і ламай голову тепер: чи ікри червоної купити, чи огірків", - написали українці в коментарях.

Нагадаємо, що хліб знову підскочив у ціні. Як свідчать дані на порталі Міністерства фінансів, за місяць його вартість у магазинах зросла на понад дві гривні.

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