Можлива екологічна катастрофа: "Ірпіньводоканал" повідомив про витік нечистот у річку Бучанку

За інформацією комунальників, стоки зливаються у районі, де автомобільний міст з’єднує бучанську вул. Вокзальну з ірпінською вул. Соборною.

Працівники комунального підприємства "Ірпіньводоканал" скаржаться на витік каналізаційних нечистот у річку Бучанку на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Річка Бучанка наразі потребує негайної допомоги! Ще навесні 2022 року змінився колір води та з’явився неприємний запах. Однією з причин цього є зливання каналізаційних стоків зі сторони Бучанської каналізаційно-насосної станції №4. Об’єм викидання нечистот не є стабільним", – йдеться у повідомленні.

За інформацією комунальників, стоки зливаються у районі, де автомобільний міст з’єднує бучанську вул. Вокзальну з ірпінською вул. Соборною.

Як пояснюють на підприємстві, причиною цього стало те, що Бучанська міська рада незаконно оформила земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти КП "Ірпіньводоканал" за КП "Бучасервіс". Така некомпетентність призвела до порушення роботи системи, а саме – КНС 4.

В "Ірпіньводоканалі" зазначили, що жодних заходів для вирішення цієї ситуації Бучанська міська рада і КП "Бучасервіс" не вживають. В той же час приватні охоронні фірми не допускають до роботи працівників з Ірпеня.

Комунальники звернулися до правоохоронців для допомоги у вирішенні цього питання.

Фахівці пропереджають, що у регіоні можлива екологічна катастрофа.

Нагадаємо, у Києві пік паводку очікується 22 квітня. Під загрозою підтоплень опинилися ті місця, куди вже дісталася "велика вода". Усі столичні служби готуються до можливих надзвичайних ситуацій. Водночас в Укргідрометцентрі наголошують, що затоплення Києва не буде.

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