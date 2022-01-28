"Людино, знайдись!": у Києві лагідна кішка Масочка шукає дім

Кішка довіряє людям та небагато їсть.

У Києві кішка Масочка шукає дім. Тварина дуже лагідна, стерилізована та вміє ходити на лоток.

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Про це у Facebook написала волонтерка Неллі Вернер.

Вік кішки — до півтора року, вона стерилізована та вміє користуватись лотком. Зараз Масочка перебуває на перетримці у ветеринарній клініці і якщо її ніхто не забере, то вона буде змушена повернутись назад до підвалу.

Фото: Наталі Вернер

"На жаль, завтра віднесу її назад до підвалу з тарганами, якщо ніхто не забере додому. Не знаю, скільки вона там протягне — зазвичай вуличні коти не живуть довго. Багато небезпеки. Масочка така чудова, вона навчилася довіряти людям, їсть небагато. Можу допомогти обробити від паразитів, якщо знайдеться той, хто візьме її додому. Людино, знайдись! В неї лише 1 день. Ми у Києві", — написала волонтерка.

Фото: Наталі Вернер, Facebook

Неллі Вернер додає, що киця любить, коли її чухають за вушком, до чужинці вона ставиться з обережністю.

"Маска народжувала вже двічі. Перші її кошенята, очевидно, померли одразу — ніхто їх не бачив. Другий послід я бачила у грудні — одне з кошенят було сліпеньке, хоча вони й досить дорослі. Потім малі десь зникли: або також не вижили, або їх забрали волонтери. Тож я вирішила стерилізувати кицю. Її можна до квартири або до приватного будинку, аби була в теплі", — наголосила волонтерка.

Якщо ви хочете прихистити кицю та отримати лагідного пухнастого друга — телефонуйте: 099 29 14 430, Неллі Варнер.

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