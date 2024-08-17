МОЗ відсторонило гендиректора "Охматдиту" від виконання обов’язків до завершення перевірок: що відомо

Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією Міністерства охорони здоров’я.

Генеральний директор НДСЛ "Охматдит" Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook.

"Про подальші рішення повідомимо додатково, в тому числі й кадрові. Моя позиція – виконувачем обов'язків має бути людина з-поміж завідувачів відділень, яка отримає найбільшу підтримку колег. Зараз проводжу консультації", – зазначив він.

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За словами міністра, факти, пов'язані з відновленням будівель Охматдиту та діями Благодійної організації "Благодійний фонд "Охматдит" – здорове дитинство", у тому числі зазначені у ЗМІ, наразі вивчаються Національною поліцією України за його зверненням. Зареєстроване відповідне кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Також аналітичну роботу з цього приводу проводить НАБУ. Крім цього, триває внутрішня перевірка МОЗ.

"Всі обставини мають бути встановлені. Всі винні мають бути покарані. Лікарня має бути відбудована. Все має відбуватися чітко, прозоро, швидко і відповідно до законодавства", – наголосив посадовець.

Ляшко повідомив, що у п'ятницю, 16 серпня, отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ.

"На жаль, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно мені, у засоби масової інформації та міститься в документах, і зі сторони керівництва лікарні, і зі сторони Фонду", – зауважив Ляшко.

За словами очільника МОЗ, до оцінки наданих під час проведення тендеру конкурсних пропозицій було залучено два робочі органи: робоча група "Охматдиту", затверджена наказом генерального директора "Охматдиту" №142 від 18 липня 2024, та загальні збори Фонду.

25 липня на черговому засіданні робочої групи учасники ухвалили рішення про необхідність запросити додаткову інформацію у фонду про компанії-учасники.

31 липня рішенням загальних зборів фонду надано рекомендацію "Охматдиту" щодо укладення договору на виконання ремонтних робіт пошкодженого сучасного корпусу лікарні з вже відомою компанією, що зафіксовано у протоколі.

"Рішення оголосити компанію переможцем тендеру прийняв генеральний директор "Охматдиту" Володимир Жовнір, про що було поінформовано громадськість на офіційній сторінці лікарні. Водночас, згідно з інформацією, яка стала відома в ході проведення перевірки МОЗ, відповідні рекомендації про фінальний вибір переможця від Робочої групи саме "Охматдиту" отримані не були. Чому? Це питання залишається відкритим і буде досліджене компетентними органами", – зауважив Ляшко.

Міністр охорониздоров'я додав, що збирати кошти саме на рахунок фонду після атаки на "Охматдит" 8 липня запропонував сам директор лікарні, посилаючись на успішний досвід співпраці.

"МОЗ дотримується раніше озвученого плану, згідно з яким всі подальші процеси відновлення "Охматдиту" будуть відбуватися під наглядом ради з відновлення, куди вже увійшли представники міжнародних організацій та компаній, які здійснили найбільші пожертви. Сьогодні відбудеться засідання для відбору сімох учасників з числа представників громадськості, тобто Рада у складі 15 осіб буде остаточно сформована", – підкреслив він.

Віктор Ляшко закликав раду з відновлення зібратися вже в цей понеділок, 19 серпня, аби розглянути поетапний план відновлення "Охматдиту" та надати свої рекомендації щодо подальших дій. Міністр нагадав, що всі рішення ради є публічними та оприлюднюються на ресурсах МОЗ.

Напередодні Володимир Жовнір заявів, що "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство", який отримував пожертви на відновлення лікарні після атаки 8 липня, не хоче переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки лікарні "Охматдит". Він наголосив, що лікарня "Охматдит" розглядає імовірність розірвати правовідносини з благодійним фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та, імовірно, шахрайськими.

Раніше повідомлялось, що скандальний тендер для відновлення “Охматдиту” вивчає НАБУ.

Нагадаємо, зранку 8 липня РФ влучила у дитячу лікарню "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101. Було знайдено уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером та частина руля цієї самої ракети.

Черговий скандал навколо "Охматдиту"

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