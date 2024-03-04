МОЗ починає перевірку ВЛК у Києві через зростання кількості скарг: документ

Міністерство охорони здоров'я створює робочу групу для перевірки роботи військово-лікарських комісій у Києві.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко у Facebook.

"Розпочинаємо перевірку ВЛК у місті Києві. Підписав відповідний наказ про створення робочої групи для проведення перевірки. Таке рішення викликане збільшенням кількості скарг, які ми отримуємо останнім часом", – зазначив Ляшко.

За його словами, більшість скарг стосується "базових речей, які можна оперативно виправити". Це, зокрема, недотримання електронної черги, відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, неоптимізовані маршрути.

"З цих речей і починаємо. Це елементарна повага до людей", – наголосив він.

Наказ про перевірку ВЛК у Києві / Фото: Віктор Ляшко/Facebook

Віктор Ляшко нагадав, що для пришвидшення проходження ВЛК 2023 року було запроваджено окремий пакет Програми медичних гарантій, який дозволяє військовозобовязаним пройти медичний огляд у цивільному медзакладі з чітко визначеними граничними строками.

Однак, за словами міністра, досі частина ВЛК працює на базі центрів комплектування, а не цивільних медзакладів.

Крім того, проблему становить і корупційний складник, додав Ляшко.

"Питань багато. Не на всі саме МОЗ має безпосередні важелі впливу, але зі свого боку ми будемо всіляко сприяти тому, щоб усі без винятку працювали у правовому полі. Для цього співпрацюємо з правоохоронцями. Для цього ведемо діалог з військовими адміністраціями... Кожна маніпуляція має отримати належну оцінку правоохоронних органів", – заявив він.

Згідно з оприлюдненою міністром фотокопією наказу, робоча група має забезпечити перевірку організації медоглядів іа діяльності позаштатних ВЛК при центрах комплектування в Києві до 11 березня.

Нагадаємо, начальник Кременчуцького РТЦК Мирослав Волков розповів, що військовозобов’язаний у мирний час проходить військово-лікарську комісію один раз на п'ять років. Але є зміни до цього наказу, які передбачають проходження ВЛК під час дії воєнного стану один раз на рік.

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