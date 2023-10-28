Що відомо про мовний скандал з таксистом та хто намагається піаритися на цьому

У Києві спалахнув черговий мовний скандал. Цього разу водій таксі компанії Bolt в Києві відмовився надавати послуги державною мовою.

Усі подробиці конфлікту розповідає tsn.ua

Чому спалахнув мовний скандал

Днями дві жінки користуючись послугами таксі повідомили, що у них виник конфлікт з водієм, тому що він розмовляв з ними російською мовою, а вони просили його спілкуватися українською. Після цього водій зупинив автомобіль, грубіянив жінкам, вони були вимушені залишити таксі.

У Києві таксист відмовився надавати послуги українською та назвав пасажирок "хворими"

На інцидент відреагував і уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За словами омбудсмена, водій таксі порушив статтю 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Згодом після конфлікту у компанії повідомили, що водія звільнили.

"Ми глибоко стурбовані неприпустимими діями водія, які суперечать правилам компанії Bolt. До акаунту водія вже було вжито всіх необхідних заходів, зокрема, його було відсторонено від користування нашим сервісом назавжди. Ми також готові співпрацювати з правоохоронними органами та надати всю необхідну інформацію за їх офіційним запитом", – йдеться у коментарі компанії Bolt.

Таксист відреагував

Відео зі зверненням таксиста опублікував Телеграм-канал "Агент України". На ньому чоловік виглядає помітно розгубленим.

Він каже, що "не ховається і живе у себе вдома", мовляв, він така сама "людина як і всі".

Водій таксі, який потрапив у мовний скандал, записав відео

Відеозвернення чоловіка негативно сприйняли у соцмережах.

Арестович запропонував водію гроші

Ексрадник керівника Офісу президента Олексій Арестович у відповідь на інцидент заявив, що хоче дати гроші таксисту Bolt.

"Шукаю контакти таксиста Bolt, якого звільнили за фактом нападу мовного Талібану. Відгукнись, друже, хочу виплатити тобі компенсацію, на час пошуку нової роботи", - відреагував він.

Арестович відреагував на мовний скандал у Києві

Екслідер ОПЗЖ Бойко пообіцяв працевлаштувати

Один із лідерів нині забороненої "ОПЗЖ" екснардеп Юрій Бойка запевнив, що допоможе працевлаштувати таксиста після скандалу. Також за його словами, повістку чоловіку не вручили.

"Знайомтеся. Той самий таксист. Олександр, переселенець із Криму. Як і обіцяли, хлопця знайшли і обов'язково працевлаштуємо. Розвінчуємо міф: не ухилянт, а патріот України, повістку Олександру ніхто не вручав. А всіляким кременям та їхнім затятим послідовникам ще раз хочу сказати: закінчуйте розколювати суспільство та ділити українців. Це порушує Конституцію і тягне за собою кримінальну відповідальність. Наша сила єдності", - написав він.

Додамо, що поліцейські Подільського райуправління розповіли, яке покарання очікує на водія таксі.

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