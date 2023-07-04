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Мовний скандал у столиці: охоронець, який назвав Київ російськомовним містом, несподівано зник

Мовний скандал у столиці: охоронець, який назвав Київ російськомовним містом, несподівано зник

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
908
Час на прочитання
2 хв
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Мовний скандал у столиці: охоронець, який назвав Київ російськомовним містом, несподівано зник

Фото: скриншот.

Правоохоронці вчора завітали туди, щоб поспілкуватися з охоронцем.

Історія з охоронцем у столиці, який назвав Київ російськомовним містом, набрала несподіваних обертів. Чоловік зник з магазину написавши заяву на звільнення без пояснень.

Про це розповіли ТСН.ua в поліції Деснянського району.

Зазначається, що правоохоронці вчора завітали туди, щоб поспілкуватися з охоронцем.

"Коли наші дільничні офіцери прибули до магазину, то чоловіка там вже не застали. Правоохоронці поспілкувалися з адміністратором закладу. Як з’ясувалося, охоронець, одразу після конфлікту з відвідувачами, написав заяву про звільнення і нічого не пояснюючи покинув приміщення магазину», - розповіли у поліції.

Наразі до юридичного відділу надали персональні дані охоронця.

«Поки особа чоловіка не встановлена. Це можна буде зробити одразу після того, як поліцейські отримають інформацію про нього від закладу. Як тільки ми отримаємо його дані, то поцікавимося у нього – що це було і як саме. Охоронцю доведеться пояснити свої слова. Ситуацію тримаємо на контролі", - додають у поліції.

У столиці охоронець одного з магазинів заявив, що "Київ – російськомовне місто"

У столиці охоронець одного з магазинів заявив, що "Київ – російськомовне місто"

Нагадаємо, напередодні у Києві, в одному з магазинів на станції метро "Лісова" виник мовний скандал. Так, охоронець мережі магазинів "Конфіскат" на вулиці Академіка Кухаря, 8 заявив, що "Київ – російськомовне місто". 

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Дата публікації
Перегляди
908
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