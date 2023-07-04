Мовний скандал у столиці: охоронець, який назвав Київ російськомовним містом, несподівано зник

Правоохоронці вчора завітали туди, щоб поспілкуватися з охоронцем.

Історія з охоронцем у столиці, який назвав Київ російськомовним містом, набрала несподіваних обертів. Чоловік зник з магазину написавши заяву на звільнення без пояснень.

Про це розповіли ТСН.ua в поліції Деснянського району.

Зазначається, що правоохоронці вчора завітали туди, щоб поспілкуватися з охоронцем.

"Коли наші дільничні офіцери прибули до магазину, то чоловіка там вже не застали. Правоохоронці поспілкувалися з адміністратором закладу. Як з’ясувалося, охоронець, одразу після конфлікту з відвідувачами, написав заяву про звільнення і нічого не пояснюючи покинув приміщення магазину», - розповіли у поліції.

Наразі до юридичного відділу надали персональні дані охоронця.

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«Поки особа чоловіка не встановлена. Це можна буде зробити одразу після того, як поліцейські отримають інформацію про нього від закладу. Як тільки ми отримаємо його дані, то поцікавимося у нього – що це було і як саме. Охоронцю доведеться пояснити свої слова. Ситуацію тримаємо на контролі", - додають у поліції.

У столиці охоронець одного з магазинів заявив, що "Київ – російськомовне місто"

Нагадаємо, напередодні у Києві, в одному з магазинів на станції метро "Лісова" виник мовний скандал. Так, охоронець мережі магазинів "Конфіскат" на вулиці Академіка Кухаря, 8 заявив, що "Київ – російськомовне місто".

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