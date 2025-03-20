Моторошна історія у Києві: чоловік влаштував стрілянину та вкоротив собі віку

За інформацією правоохоронців, стрілянина сталася в Подільському районі столиці.

У Києві сталася надзвичайна подія: чоловік зайшов до офісної будівлі, відкрив вогонь, поранив жінку, а потім поїхав на Північний міст і стрибнув у річку.

Про це пише поліція Києва.

"Попередньо встановлено, що до приміщення зайшов 39-річний місцевий мешканець, який декілька раз вистрелив зі зброї у працівницю компанії, після чого з місця скоєння злочину зник", – повідомили в поліції.

Внаслідок події 53-річну потерпілу було доставлено до медичного закладу із пораненнями обличчя та тіла.

Після нападу він сів у машину, доїхав до Північного мосту, залишив авто та стрибнув у воду.

“До Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, що людина, ймовірно, стрибнула з Північного мосту”, — повідомили в ДСНС.

Рятувальники, які прибули на місце, виявили тіло чоловіка на поверхні води, приблизно за 50 метрів від берега.

“За допомогою спеціального обладнання водолази дістали тіло з води та передали слідчо-оперативній групі”, — додали в ДСНС.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події та мотиви чоловіка.

Нагадаємо, у Києві 13-річній дівчині провели складну операцію на шлунку через рідкісне захворювання. Вона протягом 5 років ковтала своє волосся, через що у шлунку сформувався трихобезоар — камінь із волосся, що займав майже весь орган.

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