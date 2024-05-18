Моторошна ДТП у Києві: загинула півторарічна дитина (фото)

Один із водіїв виїхав на зустрічну смугу.

У Дніпровському районі Києва сталася потрійна ДТП. Внаслідок аварії загинула півторарічна дитина.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Києва.

Як встановили правоохоронці, 39-річний водій BMW, рухаючись по Броварському проспекту, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Changan. Від удару водій Changan втратив курсову стійкість та зіткнувся з Chevrolet Aveo, який їхав у зустрічному напрямку.

Внаслідок зіткнення загинула півторарічна дівчинка, яка перебувала у Chevrolet Aveo. Водій та вагітна пасажирка Chevrolet Aveo отримали травми. Їх госпіталізували до лікарні у важкому стані.

Фото: ГУ НП в Київській області

Поліцейські затримали водія BMW, алкотестер Drager показав, що чоловік на момент ДТП був тверезий.

Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

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