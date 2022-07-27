Моторошна ДТП у Києві: авто спалахнуло, жінку деблокували рятувальники (фото)

Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.
У Києві зранку 27 липня сталася ДТП на Набережному шосе, що у Печерському районі столиці. Там зіткнулися Kia Optima та Opel Zafira.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України.
У результаті в автомобілі "Kia" спалахнула пожежа в моторному відсіку. До прибуття рятувальників його самостійно намагалися погасити очевидці.
В "Opel" між сидінням та панеллю приладів заблокувало жінку 1947 року народження. За допомогою гідравлічного інструменту її із забоями деблоковали із понівеченої автівки та передали медикам для подальшої госпіталізації.
Нагадаємо, у Білій Церкві Київської області на 84-му кілометрі автодороги Київ-Одеса Mazda вилетіла в кювет і перекинулася на дах. Є постраждалі.
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