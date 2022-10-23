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Моторошна ДТП на Печерську в Києві: машини зім'яло, винуватець втік з місця події (фото, відео)

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Моторошна ДТП на Печерську в Києві: машини зім'яло, винуватець втік з місця події (фото, відео)

Фото: Обозреватель

Як повідомляють очевидці, водій Mercedes влаштував ДТП та втік з місця події.

У Києві ввечері 23 жовтня на бульварі Лесі Українки, в районі станції метро "Печерська", сталася моторошна ДТП - зіткнулися три легковики. За попередньою інформацією, постраждало чотири людини, серед них дитина.

Як повідомляють очевидці в Мережі, ймовірний винуватець аварії, який був за кермом автівки Mercedes, втік.

Унаслідок зіткнення машини зім'яло. На місці події працюють медики, рятувальники та поліція. Офіційної інформації щодо ДТП поки немає. Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.

© Обозреватель
Фото: Обозреватель
© Обозреватель
Фото: Обозреватель
© Обозреватель
Фото: Обозреватель
Фото: dtp.kiev.ua / ©
Фото: dtp.kiev.ua

Нагадаємо, вдень 23 жовтня в Києві водій BMW на смерть збив комунальника, який стояв на зеленій зоні. Винуватець ДТП був тверезий і не впорався з керуванням. Ймовірно, чоловік "летів" на високій швидкості.

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