Моторорошне вбивство у хостелі Києва: колишній силовик завдав товаришу пів сотні ножових поранень

Попередньо, мотивом злочину могла бути спроба потерпілого схилити підозрюваного до участі у терористичній діяльності.

У київському хостелі сталося моторошне вбивство: колишній правоохоронеці завдав товаришу майже пів сотні ножових поранень.

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві повідомлено про підозру експравоохоронцеві у вчиненні умисного вбивства (попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 115 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 жовтня близько 13 години дня у хостелі на вул. Жилянській знайшли тіло чоловіка з численними ножовими пораненнями.

У ході першочергових слідчих (розшукових) дій правоохоронці встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 48-річний громадянин України (колишній працівник правоохоронного органу), який проживав у цьому хостелі.

Після вбивства чоловік втік з місця події, однак за декілька годин добровільно з‘явився до правоохоронних органів.

Як встановило слідство, під час раптово виниклого конфлікту підозрюваний завдав потерпілому 47 ударів ножем у різні частини тіла, внаслідок чого настала смерть потерпілого.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Прокуратура Києва

Серед інших перевіряється версія про те, що мотивом злочину була спроба потерпілого схилити підозрюваного до участі у терористичній діяльності.

Досудове розслідування триває.

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