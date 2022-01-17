Мороз і сонце: прогноз погоди у Києві на тиждень, 17-23 січня

Мороз і сонце: прогноз погоди у Києві на тиждень, 17-23 січня

Майже кожного дня у столиці прогнозують опади.

Погода у Києві протягом тижня, 17-23 січня, буде сніжною та морозною. Опади прогнозують майже кожного дня. Іноді з-за хмар виглядатиме сонце.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

У понеділок, 17 січня, зранку та вдень йтиме дощ зі снігом, а ввечері очікується сніг. Крім того, швидкість вітру посилиться до 15-24 м/с. Температура повітря протягом доби -3 +1 градус.

Вівторок, 18 січня, буде хмарним. Сніг прогнозують тільки вночі. Температура повітря -4 -2 градуси. Вітер північно-західного спрямування, 5 м/с.

У середу, 19 січня, хмарний день та вечір у Києві прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів. Температура повітря -6 -1 градус. Вітер західний, 3 м/с.

У четвер, 20 січня, в столицю повернеться сніг. Опади прогнозують тільки ввечері. Температура повітря -2 -2 градуси. Вітер південно-західний, 3 м/с.

Із п'ятниці, 21 січня, по неділю, 23 січня, у Києві йтиме дрібний сніг. Хмари затягнуть небо, однак іноді виглядатиме сонце. Температура повітря від -1 до -5 градусів. Вітер північно-західний, 3 м/с.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 січня, "Гідрометцентр" попереджає українців про погодну небезпеку: сильний вітер.

Sinoptik.ua

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