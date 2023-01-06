Мороз до -11 та сніг: у Києві попередили про різке погіршення погоди

У Києві протягом доби, 6 січня, очікується різке зниження температури з -1 зранку до -7 градусів ввечері. Прогнозують також дощ, який перейде у сніг. Вітер 7-12 м/с.

Про це попередили в Київській міській військовій адміністрації.

На дорогах, шляхопроводах, тротуарах ймовірне утворення ожеледиці.

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Зниження температури триватиме у суботу та неділю. Показники градусників опустяться до -11 градусів.

Столична влада закликає водіїв зважати на погодні умови, бути максимально обережними та дотримуватись правил дорожнього руху. За можливості, утриматись від поїздок приватним автотранспортом.

Нагадаємо, через погіршення погодних умов на Київщині аварійні бригади ДТЕК переведені в посилений режим, ймовірні аварії на електромережах. Мешканців Києва та області закликають не вмикати всі електроприлади після того, як дали світло. Це допоможе знизити ризики аварій.

Аварійні відключення повернуться - досі погода сприяла українцям

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