Монахи Києво-Печерської лаври напали на журналістів: поліція відкрила кримінальне провадження

Монахи напали на журналістів телекомпанії "Магнолія-ТВ".

Столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження на монахів, які біля Києво-Печерської Лаври напали на журналістів одного з телеканалів. Під час висвітлення події священнослужителі заважали роботі представника ЗМІ та намагалися відтіснити його з місця проведення зйомки.

Про це повідомляє поліція Києва.

Також читайте Скандальний намісник Лаври віддає свій Mercedes на весілля і живе в будинку 1654 року

Зазначимо, що йдеться про журналістів телекомпанії "Магнолія-ТВ", які раніше опублікували відео нападу на них.

У поліції повідомили, що до них надійшло повідомлення від журналіста одного із телеканалів про те, що невідомі перешкоджають його професійній діяльності під час висвітлення події про пожежу на вулиці Лаврській. В цей час на місці події працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, яка прийняла заяву у представника ЗМІ.

Попередньо правоохоронці встановили, що монахи Києво-Печерської лаври заважали працювати журналісту та намагалися відтіснити його з місця проведення відеозйомки, а також відібрати телефон.

"За даним фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту", - розповіли у поліції.

У квітні цього року, у розпал пандемії намісник Києво-Печерської Лаври з розмахом відсвяткував ювілей.

Нагадаємо:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання