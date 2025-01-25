Молотком по голові та ножем у шию: рецидивіст убив бабусю за відмову пригостити горілкою

Кривдник вдарив 82-річну потерпілу тупою частиною молотка по голові, а після того, як вона впала, завдав два удари ножем у шию.

На Київщині рецидивіст жорстоко убив 82-річну бабусю за відмову пригостити горілкою.

Про це повідомила поліція Київської області.

"У Рокитнянській громаді під час конфлікту між односельцями, фігурант вдарив потерпілу по голові молотком та ножем у шию, від чого пенсіонерка померла", – йдеться у повідомленні.

Про подію до поліції повідомили медики. До них звернувся брат загиблої, який прийшов до своєї сестри та виявив її тіло на порозі будинку.

Оперативники розшукали 54-річного фігуранта на столичному залізничному вокзалі, де він переховувався від правоохоронців.

Відомо, що у минулому чоловік притягувався до відповідальності за майнові злочини.

Підозрюваний пояснив, що конфлікт між ним та 82-річною померлою трапився через відмову жінки пригостити його алкоголем. Кривдник вдарив потерпілу тупою частиною молотка по голові, а після того, як вона впала, завдав два удари ножем у шию. На жаль, від отриманих травм жінка померла на місці.

Співробітники Білоцерківського управління поліції Київщини затримали фігуранта та доправили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за фактом умисного вбивства. Наразі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві жінка забила свою матір до смерті. Потерпіла перебувала у вкрай тяжкому стані непритомна понад добу, однак донька не викликала медиків. Внаслідок отриманих травм жінка померла.

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