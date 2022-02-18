Могло закінчитися криваво: у Києві в метро чоловіки з'ясовували стосунки зі зброєю

Могло закінчитися криваво: у Києві в метро чоловіки з'ясовували стосунки зі зброєю

Причина конфлікту невідома.

У Києві на платформі станції метро "Харківська" між чоловіками виник конфлікт. Один із них намагався застосувати зброю проти опонента.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

На конфлікт негайно зреагував наряд управління поліції в метрополітені. Правоохоронці відібрали пістолет та затримали обох чоловіків.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Слідчі з'ясовують обставини події.

Нагадаємо, що сьогодні громадський транспорт Києва працює в штатному режимі, у разі надзвичайної ситуації весь транспорт міста працюватиме відповідно до мобілізаційного плану.

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