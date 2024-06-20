Могили "Да Вінчі", "Джуса" та Павла Петриченка пошкодила невідома жінка: всі деталі (фото)

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

20 червня зранку на території Аскольдової могили в Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України — Дмитра Коцюбайла з позивним “Да Вінчі”, Андрія Пільщикова з позивним “Джус”, а також Павла Петриченка. Розпочато розслідування за фактом наруги над могилами.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

“За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва розпочато кримінальне провадження за фактом наруги над могилами захисників України (ч. 2 ст. 297 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Фото: Київська міська прокуратура

На могилах зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Здійснюються оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи жінки. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції м. Києва.

Нагадаємо, в Києві понівечили могили українських героїв Дмитра Коцюбайла “Да Вінчі”, Андрія Пільщикова “Джуса” та Павла Петриченка.

2023 року з могили військового пілота Андрія Пільщикова “Джуса” невідомі вандали вкрали шеврони, які залишили його побратими на знак пам’яті.

Читайте провідні новини дня: