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Модернізована автостанція Дачна відкрилась у Києві як приклад ефективної співпраці держави та бізнесу, — Укрпас Актуально

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Модернізована автостанція Дачна відкрилась у Києві як приклад ефективної співпраці держави та бізнесу, — Укрпас

В Києві після реконструкції відкрилась автостанція Дачна. Це перша автостанція в Україні, яку модернізовано з початку повномасштабного вторгнення рф – повідомляє прес-служба Укрпас.

Відкриття автостанції відбулось за участі заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача, голови Державної служби з безпеки на транспорті Євгена Зборовського та власника компанії Укрпас Олега Міщенко.

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Так, було повністю оновлено фасад станції, проведений ремонт всередині приміщення, ремонт вбиралень. Також автостанція інклюзивна, має кімнату по догляду за дитиною та зручний зал очікування з кавʼярнею. Також на автостанції встановлено термінал для поповнення та купівлі карток на проїзд у громадському транспорті від Київ Цифровий.

Автостанція стала другою в Україні, де впроваджено автостанційне рішення. Воно є частиною глобального проекту під назвою “розумний автовокзал”.

«Автостанція Дачна — приклад зручного сервісу для пасажира та перевізника. Разом з партнерами Київпассервіс Укрпас запровадив інноваційну цифрову систему «розумного» автовокзалу. Йдеться про автономну систему та ряд фінансових послуг, які дозволяють забезпечити безпеку пасажира, а також зробити роботу перевізника максимально комфортною», — розповів Олег Міщенко.

Він нагадав, що повноцінне автостанційне рішення вже рік працює на Центральному автовокзалі Києва.

«Це закрита територія, автоматична фіксація автобусів при заїзді/виїзді з автовокзалу, турнікети зі зчитування QR-коду квитка, можливість скористатись доступними опціями на автовокзалі без допомоги людини та багато іншого. Ці опції також впроваджені на автостанції Дачна», — додав власник Укрпас.

За його словами, зараз дуже важливо акумулювати зусилля держави та бізнесу в боротьбі з нелегальними перевізниками.

«Для нас важливо, щоб перевізники працювали легально, забезпечували безпеку пасажира та сплачували податки. Податки — підтримка ЗСУ, ЗСУ — перемога, — резюмував Олег Міщенко

Дата публікації
Перегляди
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