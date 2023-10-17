Мобілізувався до Нацгвардії: на Київщині затримали російського агента, який передава РФ дані про "Гвардію наступу"

Інформатором виявився місцевий мешканець - його окупанти залучили до співпраці ще до його мобілізації.

На Київщині затримали “крота” російської розвідки, який збирав розвіддані про “Гвардію наступу” МВС України. Ним виявився мобілізований до лав Національної гвардії.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, російський Генштаб дистанційно залучив до співпраці “крота” через популярну ігрову інтернет-платформу. Він збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів “Гвардії наступу” МВС України.

“Передусім ворога цікавила інформація про місця базування загонів швидкого реагування 4-ї штурмової бригади оперативного призначення “Рубіж”. Розвіддані інформатора ГРУ потрібні були окупантам для підготовки та здійснення прицільних повітряних ударів по українських об’єктах із застосуванням ракет і дронів-камікадзе. Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його на території однієї з військових частин Нацгвардії”, - розповіли в СБУ.

Інформатором виявився місцевий мешканець - його окупанти залучили до співпраці ще до його мобілізації до лав українського війська.

“У поле зору агресора він потрапив як активний користувач мережевих інтернет-ігор, де він періодично публікував свої антиукраїнські коментарі. До виконання завдань розвідувально-підривної діяльності він приступив після його призову до однієї з військових частин Нацгвардії. Збір розвідданих російський “крот” здійснював у період, коли його залучали до охорони місць розташування військової техніки, озброєння та боєприпасів Сил оборони”, - додали в СБУ.

Вже згодом цю інформацію він передава окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів з електронними координатами українських об’єктів.

“Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для листування з агресором. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми”, - підкреслили в Службі безпеки.

Нагадаємо, що в Києві спіймали зловмисника, який виявився одним з організаторів шахрайської схеми, за якою аферисти виманили 7,5 млн гривень у 49-річної переселенки з Донецької області.

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