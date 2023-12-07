Мобілізовані кияни отримуватимуть 30 тисяч гривень: Кличко повідомив деталі

Виплата є одноразовою та спрямована на заохочення киян служити в армії.

Киянам, які будуть мобілізовані від 1 грудня, отримають заохочення у розмірі 30 тисяч гривень.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, Київрада на засіданні у четвер, 7 грудня, має виділити 10 млн грн на цей рік і 50 млн на наступний – на виплати киянам, які мобілізуються до лав ЗСУ. Ці кошти діють за програмою "Захисник Києва".

Кличко повідомив, що Київ буде виплачувати 30 тисяч гривень киянам, мобілізованим після 1 грудня 2023 року. Така виплата є одноразовою та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців.

"Київрада віднайшла на допомогу нашим захисникам цього року майже 7 мільярдів гривень. І продовжує виділяти з бюджету ці кошти за зверненнями наших військових. До кінця цього року ухвалимо ще кілька рішень про фінансову підтримку підрозділів ЗСУ. Зокрема, готуємо проєкти рішень до наступного засідання. Аби виділити ще понад 700 мільйонів гривень", - додав він.

Нагадаємо, раніше розповідали, хто із військових може отримати зарплату 100 тисяч в Україні 2023 року.

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