Між Києвом та Васильковом відновлено щоденне курсування приміських поїздів: розклад руху

Між Києвом та Васильковом відновлено щоденне курсування приміських поїздів: розклад руху

Рух зазначених поїздів призупиняли у зв’язку із веденням бойових дій у безпосередній близькості із залізницею.

"Укрзалізниця" відновлює логістику Київщини.

Для покращення обслуговування пасажирів у приміському сполученні від 17 червня 2022 року між столицею та містом-сателітом Васильковом відновлюється щоденне курсування приміських поїздів.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Так, між станціями Васильків-2 і Київ-Пасажирський (Приміський вокзал) курсуватимуть такі рейси:

№ 6040 вирушатиме о 06:10, прибуватиме о 07:14;

№ 6044 вирушатиме о 08:56, прибуватиме о 09:59;

№ 6048 вирушатиме о 11:47, прибуватиме о 12:51;

№ 6052 вирушатиме о 16:22, прибуватиме о 17:26;

№ 6056 вирушатиме о 18:55, прибуватиме о 19:58.

У сполученні Київ-Пасажирський (Приміський вокзал) — Васильків-2 курсуватимуть такі рейси:

№ 6039 вирушатиме о 07:31, прибуватиме о 08:35;

№ 6043 вирушатиме о 10:13, прибуватиме о 11:16;

№ 6047 вирушатиме о 15:09, прибуватиме о 16:12;

№ 6051 вирушатиме о 17:38, прибуватиме о 18:41;

№ 6057 вирушатиме о 20:11, прибуватиме о 21:13.

Зупинки передбачені на станціях Черкес, Васильків-1, Глеваха, Боярка, Тарасівка, Вишневе, Київ-Волинський, Караваєві Дачі.

Рух зазначених поїздів призупиняли у зв’язку із веденням бойових дій у безпосередній близькості із залізницею.

"З розкладом руху електропоїздів можна ознайомитися на сайті АТ "Укрзалізниця", а також на інформаційних дошках вокзалів та станцій. Придбати квитки на зазначені електропоїзди можна в залізничних касах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила п'ять пар потягів між Дарницею та Ніжином.

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