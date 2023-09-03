Між Києвом та Васильковом курсуватимуть додаткові електрички: графік

"Укрзалізниця" призначила додаткові прискорені приміські поїзди між Васильковом та Києвом, які курсуватимуть до 30 вересня.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Після 30 вересня буде прийнято рішення щодо продовження їх використання на маршруті.

Графік руху додаткових електричок

Відправлення з Приміського вокзалу Київ-Пасажирський та прибуття на станцію Васильків-Центр:

08:34 - 09:31 (поїзд №6049);

16:36 - 17:26 (поїзд №6051);

18:37 - 19:27 (поїзд №6053).

Відправлення зі станції Васильків-Центр та прибуття на Приміський вокзал станції Київ-Пасажирський:

07:28 - 08:24 (поїзд №6050);

09:41 - 10:32 (поїзд №6052);

17:36 - 18:26 (поїзд №6054).

Електрички курсуватимуть щодня, окрім вихідних. Зокрема вони робитимуть зупинки на станціях:

Боярка;

Тарасівка;

Вишневе;

Караваєві Дачі.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила міжнародний поїзд Київ – Хелм.

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