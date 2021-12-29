Між Києвом і Львовом запускають двоповерховий електропотяг Škoda

Уже завтра потяг вирушить зі столиці до Львова.

Між Києвом та Льовом тепер курсуватиме оновлений двоповерховий електропотяг Škoda чеського виробництва. У свій преший рейс він вирушить вже завтра, 30 грудня.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Потяг з маршрутом №747 Київ – Львів відправиться зі столиці о 16:41 та прибуватиме до Львова о 00:45. На шляху потяг зупинятиметься, зокрема, у Вінниці, Хмельницькому і Тернополі.

Оновлений потяг обладнаний:

розетками з USB-роз’ємами для кожного пасажира;

сповивальними столиками в головних вагонах;

пандусами та місцями для перевезення людей з інвалідністю;

тримачами для велосипедів;

системами відеоспостереження, кондиціювання, вентиляції, пожежної сигналізації та пожежогасіння;

вакуумними туалетами.

"Ремонт 6-вагонного електропоїзда чеського виробництва Skoda побудови 2012 року здійснювався на ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" АТ "Укрзалізниця". Поїзд прибув на підприємство для проведення ремонтних робіт у лютому 2021 року, і за 11 місяців був повністю оновлений", - зазначили в "Укрзалізниці".

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