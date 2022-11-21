"Миттєва карма": у Києві патрульні зупинили порушників, стоячи в заторі (відео)

У Києві патрульні поліцейські зупинили двох порушників, стоячи в заторі. Водії вирішили об'їхати його по зустрічній смузі, однак їх наздогнала "миттєва карма".

Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький та показав відео.

"Бажаю здоров’я", – написав він під відео.

Зазначимо, що згідно до ч.2 ст.122 КУпАП, за подібне правопорушення передбачено штраф у розмірі 510 гривень.

"Клас, миттєва карма",

"Причинаастановки?",

"Сюприиз",

"Невдача спіткала мандрівника",

"Гарно як)))", - написали українці в коментарях під відео Білошицького.

Скриншот

Скриншот

Нагадаємо, у неділю, 20 листопада, в Києві на ходу вибухнув та спалахнув автомобіль. За кермом перебувала жінка, вона згоріла заживо. Її намагався врятувати очевидець події, однак чоловік не встиг.

Немає світла — не працюють і світлофори! Як уникнути ДТП! Включення кореспондента «Сніданку»

Читайте також: