"Миттєва карма": у Києві патрульні зупинили порушників, стоячи в заторі (відео)

Тепер водії мають сплатити штраф.
У Києві патрульні поліцейські зупинили двох порушників, стоячи в заторі. Водії вирішили об'їхати його по зустрічній смузі, однак їх наздогнала "миттєва карма".
Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький та показав відео.
"Бажаю здоров’я", – написав він під відео.
Зазначимо, що згідно до ч.2 ст.122 КУпАП, за подібне правопорушення передбачено штраф у розмірі 510 гривень.
"Клас, миттєва карма",
"Причинаастановки?",
"Сюприиз",
"Невдача спіткала мандрівника",
"Гарно як)))", - написали українці в коментарях під відео Білошицького.
Нагадаємо, у неділю, 20 листопада, в Києві на ходу вибухнув та спалахнув автомобіль. За кермом перебувала жінка, вона згоріла заживо. Її намагався врятувати очевидець події, однак чоловік не встиг.
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