Митрополиту УПЦ МП Павлу дозволили зняти електронний браслет – рішення Печерського суду Києва

Митрополиту Павлу 2023 року обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Печерський районний суд Києва 30 квітня ухвалив постанову про дозвіл зняття електронного браслету з митрополита УПЦ МП Павла (Лебідя).

Про це повідомила "Українська правда".

Рішенням Печерського районного суду митрополиту УПЦ МП Павлу не продовжено дію обов'язку носити електронний засіб контролю.

"Прокуратура не отримала повний текст ухвали, а в судовому засіданні була оголошена лише резолютивна частина ухвали, тому сказати чим мотивовано таке рішення суду, наразі неможливо. Повний текст ухвали буде оголошено 6 травня. Ухвала суду оскарженню не підлягає", - повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

Попри зняття електронного браслета, митрополит Павло зобов’язаний не відлучатись з місця свого проживання без рішення суду, крім невідкладних випадків, пов’язаних з небезпекою для життя та здоров’я. Також він має утриматись від спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні, додали у прокуратурі.

Нагадаємо:

1 квітня 2023 року митрополиту Павлу вручили підозру в "порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України".

СБУ оприлюднила записи телефонних розмов митрополита Павла.

1 квітня Шевченківський райсуд Києва відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт.

Солом'янський райсуд столиці 14 липня змінив запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внести заставу у понад 33 мільйони гривень.

7 серпня стало відомо, що за Лебідя внесли заставу і він вийшов із СІЗО.

У жовтні СБУ завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо екснастоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла.

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