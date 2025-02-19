Митники знайшли палеонтологічний скарб у посилці, яку намагались вивезти до США (фото)

Митники перехопили контрабанду рідкісних зубів, які належать тваринам, що жили до 50 тисяч років тому.

Київські митники перехопили спробу незаконного відправлення зубів мамонтів з України до США. Нещодавно виявлено, що скам’янілі зуби вимерлих ссавців були приховані під виглядом дешевих "креативних художніх заготівок", які оцінювались лише в $10.

Про це повідомила пресслужба Київської митниці у Facebook.

Правоохоронці повідомили, що під час митного контролю було виявлено шість важких декоративних пластин, які намагалися вивезти з України до США. Посилка, що надходила з міста Пирятина на Полтавщині, викликала підозри у митників. Пластини, замасковані під інші предмети, насправді виявились частинами палеонтологічних артефактів.

Експерти Національного науково-природничого музею підтвердили, що виявлені зуби належать мамонтам, яким було близько 15 та 50 років. Зуби походять з епохи плейстоцену, тобто від 305 до 130 тисяч років тому.

Фото: Київська митниця

Фото: Київська митниця

Київська митниця

Фахівці підтвердили, що ці зуби є цінними для дослідження видової різноманітності цих тварин в Україні під час плейстоцену. Такі зразки рідко зустрічаються та мають важливу культурну, наукову та музейну цінність. Знахідку вилучено правоохоронцями.

Нагадаємо, київські митники знайшли в посилці панцир віком понад 160 млн років (фото).

Читайте також: